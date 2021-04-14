Православный
молодёжный
журнал
Встречайте новый номер! Задуманный о тайне умирания, он получился о ценности жизни
Перекрёстки бытия
Просто SUPER
Трудник N складывает мозаику будней охранника супермаркета из мимолётных портретов и типичных ситуаций, приправленных шумом ночного клуба неподалёку…
Сомневайтесь на здоровье
Юлия Воскобойникова — о том, почему не стоит верить всему, что читаешь в интернете, и как среди тысяч слов обнаружить фейк.
Синдром отложенной жизни
Матушка с 25-летним стажем семейной жизни, счастливая мать восьмерых детей Виктория Могильная — о том, почему «гражданский» брак ломает психику и мешает реальному счастью.
Не накручивай себя
Болезнь, за которую все тебя считают слабаком… Как с ней жить? Считать ли грехом? О непростом опыте депрессии — автор, который пожелал остаться инкогнито.
Рыцарь тоже человек
Лиза Хохотва — про ценность маленьких добрых дел, фантазии о рыцарстве и то, зачем нужен плащ из простыни.
Рецепт настоящего мужества
Протоиерей Владимир Тукало — о том, как с Божьей помощью переквалифицироваться из спасателя тел в спасателя душ, и о том, чего на самом деле ищут экстремалы.
Врата бессмертия
Мужество идти за Христом
Матушка Наталия Гертер — о Патриархе, который является во сне, чтобы помочь, его совершенно необычных мощах и тяжком подвиге вместо тихой молитвенной жизни.
Опережающий время
Жизненные примеры благого терпения клеветы всегда поражают. Мы же имеем такой пример прямо перед глазами: в Полтавском Крестовоздвиженском монастыре почивает мощами святитель Афанасий (Вольховский), епископ Могилёвский и Полоцкий, Полтавский чудотворец.
Жизнь, ставшая житием
К 100-летию кончины священномученика Николая Искровского. Ещё недавно о нём было известно совсем немного, можно сказать, почти ничего. Даже фамилии его никто не знал.
Я сделался защитником Церкви
Жизнь преподобного Иоанна Дамаскина тесно переплетена с важной вехой в истории Церкви — иконоборчеством. «Отрок» расскажет о подвиге смелости и служении правде.
Земля святой Урсулы
Мы прибыли в Кёльн как отдыхающие — туристы, утомлённые двухчасовой дорогой, окрылённые жаждой новых впечатлений. А много веков назад на эту землю вернулась хрупкая девушка с отчаянной жаждой Христа.
CRAS! — HODIE!
Почему-то многие современные христиане совершенно уверены, что настоящая жизнь начнётся когда-то потом — после Второго пришествия и Страшного суда. Однако Христос вполне ясно говорит: вечная жизнь — происходит уже сейчас.
Культурный слой
Яко разбойник исповедаю Тя
Евгений Огородник — о военном сериале как иллюстрации Евангельских сюжетов. И о том, как батальные эпизоды могут подчеркнуть звучание Нагорной проповеди…
Я — твоя пустыня
Протоиерей Александр Князюк — о том, как постичь Господа через случайные встречи, вкусы, запахи, обстоятельства и людей. Паломничество на Святую Землю глазами священника и поэта.
Имя, порастающее травой забвения
Анна Николаенко (Голубицкая) — о писателе, который жил словно на вершине вулкана, пытаясь заглянуть в огнедышащий кратер. Слыл циником, но не боялся дерзить самому «вождю».
Школа жизни
Я долго думала, с чего начать свою историю, и поняла, что лучше всего разделить её на «до» и «после» моей первой волонтёрской поездки.
Дань Всевышнему
Сможем ли мы, зачитывающиеся Гоголем, сделать ему когда-нибудь такой подарок: отстроить в первозданном виде родную для него церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы?
Кинохроники №98
«Ван Гоги», «Временные трудности», «Река», «Движение вверх». Фильмы для вдохновения и перезагрузки.
Новости редакции
Сюжет про «Отрок» в программе теленовостей
Как мы работаем, чтобы вот уже 19-й год оставаться для наших читателей самым любимым журналом — смотрите и судите сами.
Самый внимательный читатель «Отрока»
С каждым номером нашего журнала внимательно и всегда с интересом знакомится Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
Купуйте українською! Рекламируем украинский вариант нового номера
19 лет издаётся «Отрок», и мало кто знает, что все эти годы журнал выходит на двух языках — русском и украинском.