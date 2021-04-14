Православный
молодёжный
журнал

Встречайте новый номер! Задуманный о тайне умирания, он получился о ценности жизни

Купить
посмотреть

Встречайте новый номер

image_2021-04-13_13-05-27
image_2021-04-13_13-09-20
image_2021-04-13_13-13-32
Назад
Далее
image_2021-04-13_13-13-32
image_2021-04-13_13-09-20
image_2021-04-13_13-05-27
Назад
Далее

Перекрёстки бытия

читать

Просто SUPER

14.04.2021

Трудник N складывает мозаику будней охранника супермаркета из мимолётных портретов и типичных ситуаций, приправленных шумом ночного клуба неподалёку…

Читать полностью »

Не накручивай себя

25.03.2021

Болезнь, за которую все тебя считают слабаком… Как с ней жить? Считать ли грехом? О непростом опыте депрессии — автор, который пожелал остаться инкогнито.

Читать полностью »
все статьи раздела

Врата бессмертия

читать

Опережающий время

16.03.2021

Жизненные примеры благого терпения клеветы всегда поражают. Мы же имеем такой пример прямо перед глазами: в Полтавском Крестовоздвиженском монастыре почивает мощами святитель Афанасий (Вольховский), епископ Могилёвский и Полоцкий, Полтавский чудотворец.

Читать полностью »

Земля святой Урсулы

17.02.2021

Мы прибыли в Кёльн как отдыхающие — туристы, утомлённые двухчасовой дорогой, окрылённые жаждой новых впечатлений. А много веков назад на эту землю вернулась хрупкая девушка с отчаянной жаждой Христа.

Читать полностью »

CRAS! — HODIE!

15.02.2021

Почему-то многие современные христиане совершенно уверены, что настоящая жизнь начнётся когда-то потом — после Второго пришествия и Страшного суда. Однако Христос вполне ясно говорит: вечная жизнь — происходит уже сейчас.

Читать полностью »
все статьи раздела

Культурный слой

читать

Я — твоя пустыня

02.04.2021

Протоиерей Александр Князюк — о том, как постичь Господа через случайные встречи, вкусы, запахи, обстоятельства и людей. Паломничество на Святую Землю глазами священника и поэта.

Читать полностью »

Школа жизни

19.02.2021

Я долго думала, с чего начать свою историю, и поняла, что лучше всего разделить её на «до» и «после» моей первой волонтёрской поездки.

Читать полностью »

Дань Всевышнему

18.02.2021

Сможем ли мы, зачитывающиеся Гоголем, сделать ему когда-нибудь такой подарок: отстроить в первозданном виде родную для него церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы?

Читать полностью »
все статьи раздела

Новости редакции

читать
все новости
Свежие записи
Популярные записи

Наш архив за 18 лет:  archive.otrok.org

Scroll Up